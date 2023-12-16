"الأمعاء الخاوية" للنازحين من ويلات الحرب في السودان تصرخ قبل وقوع الكارثة... فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - ولا يتوقف الأمر عند عملية النزوح فقط، لكن الأخطر من ذلك هو عمليات السطو أو منع وصول المساعدات الدولية لمراكز ومعسكرات النزوح، وفي الكثير من الأحيان يتم السطو المسلح عليها، الأمر الذي عرض حياة العشرات من موظفي الإغاثة للخطر ولقي بعضهم مصرعه.

إلى متى تظل معاناة النازحين في السودان، وعدم وصول المساعدات للأطفال والنساء والمرضى وغيرهم... ومتى يتحرك المجتمع الدولي جديًا تلبية لصرخات الأطفال وضحايا الحرب؟.

بداية، يقول عادل عبد الباقي، رئيس "المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية" وتجمع منظمات المجتمع المدني، إن آخر التقارير التي أعدتها لجنة الطوارىء والمتابعة، خلال اليومين الماضيين، تؤكد بأن هناك أكثر من 28 مليون نسمة يعانون من أوضاع إنسانية مزرية داخل السودان وفي عدة ولايات.

الإغاثة الدولية

وأضاف في حديثه لـ"الخليج 365"، أن الوضع الآن يزداد سوءًا بعد خروج المنظمات الإغاثية الدولية من السودان، الأمر الذي يعني أننا وصلنا إلى مرحلة كارثية قبل أيام من دخول الحرب شهرها التاسع، وتعد العاصمة الخرطوم، وولايات دارفور وشمال كردفان، الأكثر معاناة مع مرور الوقت.

وطالب عبد الباقي، المنظمات الإغاثية الدولية التي انسحبت من الساحة السودانية أن تراجع قراراتها، لأن السودان اليوم يعاني من أوضاع أمنية وإنسانية غاية في الخطورة، لذا يجب تكاتف الجهود لمواجهة الأزمة.

وأوضح رئيس المبادرة الوطنية أن ولايات النزاع في السودان تعد الأكثر تضررًا، لاسيما ما يتعلق بالمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة، وشاهدنا خلال اليومين الماضيين التدهور الإنساني والصحي في ولايتي كردفان والخرطوم، الأمر الذي ترتب عليه عمليات نزوح من الولاية إلى ولايات أخرى، علاوة على أن الولايات الآمنة التي تقع تحت سيطرة الجيش تعاني من نقص تام في المستلزمات الطبية، خاصة مع زيادة هطول الأمطار وازدياد عملية انتشار الأوبئة.

وأكد عبد الباقي، أن المواطنين اليوم لا يمتلكون لقمة العيش في عدة ولايات، منها الخرطوم والجزيرة والقضارف والأبيض وجنوب كردفان ومناطق دارفور بصفة عامة، لذا على حكومة المركز المتواجدة في بورتسودان محاسبة كل من يتربصون بالمواد الإغاثية ويمنعون وصولها لمصالح شخصية.

الكثير من المعاناة

من جانبها، تقول فاطمة إلياس، منسقة ولاية البحر الأحمر في منظمات المجتمع المدني، لـ"الخليج 365"، قمنا بعمل إحصاء للنازحين في الولاية والذي تجاوز 750 ألف نازح، حالاتهم بائسة ولا تصل إليهم المواد الإغاثية نتيجة السطو عليها أو عرقلتها، ونحن لا نملك سوى مناشدة المسؤولين والقائمين على العمليات الإغاثية بأن تصل تلك المعونات إلى مكانها الصحيح، مشيرة إلى أن "مشاكل النازحين كثيرة ونحاول بالجهود القليلة تخفيفها، لكن لا نمتلك إلا القليل".

وتناشد تهاني عبد الله، مسؤولة إغاثة في الولاية الشمالية، من خلال حديثها لـ"الخليج 365"، المجتمع المدني والدولي بدعم ولايتها التي تحتضن 150 ألف نازح يتوزعون على 105 مراكز إيواء.

وتتفق عائشة بكر، منسقة إغاثة في ولاية الجزيرة، في حديثها لـ"الخليج 365"، مع الرأي السابق حول معاناة النازحين في الولاية وأوضاعهم اللاإنسانية، حيث أن عددا كبيرا من النازحين لا يسكنون حاليا في مراكز الإيواء، وتطالب بسرعة التدخل لإنقاذ هؤلاء المواطنين من الأوضاع المأساوية التي يعيشونها سواء كانت صحية أو غذائية، خاصة مع دخول فصل الشتاء، فلا يجد الأطفال غذاء أو دواء أو غطاء، وتتمنى أن تصل رسالتهم للعالم.

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مع حلول الشتاء

بدوره، يقول الصافي محمد، من لجنة الطوارىء والمتابعة في ولاية الخرطوم، لـ"الخليج 365"، العاصمة هي الأكثر تضررًا ومعاناة منذ اندلاع الحرب، في 15 أبريل الماضي، حيث لا يوجد غذاء أو دواء أو حتى أبسط مقومات الحياة نظرًا لشدة المعارك طوال الأشهر الماضية.

ويقول سامي محمد بابكر، منسق شبكة منظمات المجتمع المدني في الولاية الشمالية، لـ"الخليج 365"، إن مراكز الإيواء المتواجدة في الولاية، والتي تؤوي آلاف الأسر بنسائها وأطفالها وشيوخها، تحتاج للكثير من المقومات الأساسية حتى تستطيع القيام بدورها خاصة في هذه الأيام ومع حلول فصل الشتاء، فلا توجد أغطية أو ألبان أطفال أو أدوية، وما يجري الحديث عنه من قوافل إغاثية نادرًا ما تصل إلينا، نحن نعمل بالجهود الذاتية ونتطلع أن تلعب المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي دورًا أكثر حسما فيما يتعلق بضرورة إيجاد طرق لإغاثة هؤلاء النازحين.

حذر ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في السودان، إيدي رو، أن خطر نقص الغذاء قد يهدد أكثر من نصف سكان السودان إذا لم تتوقف الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، الدائرة منذ أبريل الماضي.

وقال رو، في بيان، أمس الأربعاء: "إننا ندعو بشكل عاجل جميع أطراف النزاع إلى هدنة إنسانية والوصول دون قيود لمناطق الاحتياج لتجنب كارثة الجوع في موسم العجاف المقبل".

وأضاف أن "هناك عددا كبيرا جدًا من الأشخاص محاصرين في المناطق التي تشهد قتالًا كثيفًا ولا يمكننا الوصول إليهم إلا بشكل متقطع، هذا إن تمكننا من الوصول إليهم في الأساس".

© Gulf 365 . Civil society organizations in Sudanالأزمة الإنسانية في السودان الأزمة الإنسانية في السودان © Gulf 365 . Civil society organizations in Sudan

مستويات الطوارئ

وأشار البيان إلى أن "ما يقرب من 18 مليون شخص في جميع أنحاء السودان، يواجهون الجوع الحاد، وهو أكثر من ضعف العدد في الفترة نفسها من العام الماضي".

وتابع: "هذا الرقم أعلى أيضًا من التوقعات الأولية التي بلغت 15 مليونًا والتي وردت في التقييم السابق، في آب/أغسطس، ما يدل على مدى سرعة تدهور وضع الأمن الغذائي".

وأوضح أنه "حاليًا، يوجد ما يقرب 5 ملايين شخص في مستويات الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي".

© Gulf 365 . Civil society organizations in Sudanالأزمة الإنسانية في السودان الأزمة الإنسانية في السودان © Gulf 365 . Civil society organizations in Sudan

ومنذ بداية الصراع، قدم برنامج الأغذية العالمي لأكثر من 5 ملايين شخص، ما حال دون حدوث تدهور أسوأ في الأمن الغذائي، خاصة في شرق السودان وشماله.

وعلى الرغم من ذلك، فإن وصول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وآمن إلى المدنيين في المناطق الأكثر تضررًا من العنف لم يكن كافيًا، حسب تقارير برنامج الغذاء العالمي.

وفشلت قمة دول منظمة الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (إيغاد)، التي عقدت في جيبوتي، السبت الماضي، في التوصل لاتفاق لوقف الحرب في السودان، بعد اعتراض السودان على البيان الختامي لها.

وحسب تقارير الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد الضحايا المدنيين جراء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد 12 ألف شخص، في حين بلغ عدد النازحين واللاجئين داخل السودان وخارجه نحو 7 مليون شخص، منذ بدء الحرب في أبريل الماضي.