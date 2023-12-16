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الخليج اليوم .. التلفزيون الحكومي الكويتي يقطع برامجه ويبث القرآن الكريم

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

قطع التلفزيون الحكومي الكويتي برامجه وبث القرآن الكريم.

 

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، صرح أمس الجمعة، بأن الوضع الصحي لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مستقرة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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