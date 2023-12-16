الخليج اليوم .. وزير الدفاع الأميركي: هجمات الحوثيين خطرة ويجب معالجتها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم السبت أن الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية "غير قانونية وخطرة ويجب معالجتها".

وكان الجيش الأميركي قد قال الجمعة إن هجمات من مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون أصابت سفينتين ترفعان علم ليبيريا في مضيق باب المندب أمس، ما يسلط الضوء على التهديد الذي تتعرض له السفن في ممرات ملاحية تستهدفها الميليشيا.

ويهاجم الحوثيون السفن في ممرات الشحن في البحر الأحمر ويطلقون طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل. وقال الحوثيون إنهم سيواصلون هجماتهم حتى توقف إسرائيل هجومها على قطاع غزة.

هذا واعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان أن الحوثيين يشكلون "تهديداً ملموساً لحرية الملاحة". وقال لصحافيين الجمعة خلال زيارة لإسرائيل إن "الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي ومع شركاء من المنطقة ومن كل أنحاء العالم للتعامل مع هذا التهديد".

وتسلك حوالي 20 ألف سفينة كل عام هذا المسار البحري الذي يربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثف الحوثيون هجماتهم قرب مضيق باب المندب الذي يعد استراتيجياً للنقل البحري إذ يفصل شبه الجزيرة العربية عن إفريقيا وتمر عبره 40% من التجارة الدولية.

وأسقطت سفن حربية أميركية وفرنسية كانت تقوم بدوريات في المنطقة صواريخ ومسيّرات عدة.