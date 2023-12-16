شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: انقطاع الاتصالات فى القطاع يصعب عمل فرق الإغاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الجليل حنجل متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع الصحي في قطاع غزة سيء للغاية ومستشفيات المحافظة الشمالية بالقطاع خرجت من الخدمة، متابعا: "انقطاع الاتصالات في مختلف أنحاء القطاع يصعب عمل فرق الإغاثة.. ولا نستطيع التواصل مع أطقمنا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في قناة "القاهرة الإخبارية": "توقف تام لخدمات الإسعاف شمال القطاع جراء نفاد الوقود والمستشفيات الميدانية بديل مؤقت للمستشفيات التي تمتلئ عن آخرها بالمصابين".

وشدد على أن استهداف معبر رفح من الجانب الفلسطيني يقلل وصول المساعدات الطبية والإنسانية.. والوضع يتفاقم للغاية وسط تواصل العدوان على مستشفى كمال عدوان والاستهدافات تحول دون الوصول لمحيطه.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 18700 شهيد، 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفًا، وما زال هناك الآلاف في عداد المفقودين.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.