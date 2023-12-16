إعلام: الدفاعات الجوية المصرية تسقط جسما طائرا قبالة المياه الإقليمية لسواحل مدينة دهب

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الحكومية، عن مصادر رفيعة المستوى، قولها إن "الدفاعات الجوية المصرية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فوري وأسقطته".

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، عن مصادر مطلعة، أنه "في إطار التصعيد الجاري في غزة، سقط صاروخ في طابا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية"، لتعلن لاحقا ارتفاع الإصابات إلى 6 أشخاص.

27 أكتوبر, 18:52 GMT

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه "تم اكتشاف تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، فجر اليوم الجمعة، وتم إطلاق طائرات إسرائيلية مقاتلة نحو هذا التهديد، والقضية قيد التحقيق". وتابع: "بحسب فهمنا فإن هذا التهديد هو مصدر الضرر الذي حدث في مصر".

وأضاف المصدر أن "مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب".