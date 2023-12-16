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بعد قليل.. بيان للديوان الأميري الكويتي

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. بيان للديوان الأميري الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأنباء الكويتية أن تلفزيون دولة الكويت يعلن عن بث بيان للديوان الأميري بعد قليل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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