شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. بيان للديوان الأميري الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأنباء الكويتية أن تلفزيون دولة الكويت يعلن عن بث بيان للديوان الأميري بعد قليل.