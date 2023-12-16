شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. بيان للديوان الأميري الكويتي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأنباء الكويتية أن تلفزيون دولة الكويت يعلن عن بث بيان للديوان الأميري بعد قليل.
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. بيان للديوان الأميري الكويتي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأنباء الكويتية أن تلفزيون دولة الكويت يعلن عن بث بيان للديوان الأميري بعد قليل.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام