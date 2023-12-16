الخليج اليوم .. الرئيس الزُبيدي يلتقي محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شُريف

الرياض - كتب موسى القحطاني -

التقى الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمكتبه اليوم، محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي أحمد شُريف.

واطّلع الرئيس القائد اللواء شُريف إلى شرحٍ موجزٍ عن تطورات الأوضاع في صنعاء، والمعاناة المستمرة لأبنائها جراء الممارسات والانتهاكات غير الإنسانية بحقهم من قبل مليشيات الحوثي.

وجدد الرئيس القائد دعمه ومساندته لكل الجهود التي يبذلها اللواء شُريف لحشد القوى الوطنية والشرفاء من أبناء صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى، لتوحيد الجهود في مواجهة صلف المليشيات الحوثية وغطرستها.

ومن جانبه، ثمّن اللواء شُريف مواقف الرئيس الزُبيدي الداعمة للقوى الوطنية، وحرصه على حشد جهودها وتوحيد صفوفها لمجابهة مليشيا الحوثي التي عاثت في البلاد فسادا ودمارا، وأنهكت المواطنين بممارساتها غير الإنسانية.