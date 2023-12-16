"أنصار الله" اليمنية تعلن شن هجوم بالطائرات المسيرة على "أهداف حساسة" في إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف عدوانه على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".

وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية تهيبب كافة أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم باتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعمًا وإسنادًا لمقاومته الحرة".

وأكد قائد لواء الدفاع الساحلي التابع لـ "أنصار الله"، اللواء محمد القادري، حسب ما نقل عنه تلفزيون "المسيرة"، على "الجاهزية لصد أي عدوان على اليمن"، مضيفًا: "لن تخيفنا التهديدات الأمريكية، ونرصد التحركات الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن".

وجاءت هذه التصريحات غداة إعلان "أنصار الله" استهداف سفينتي حاويات في البحر الأحمر، قالت إنهما كانتا متجهتين إلى إسرائيل، بصاروخين، "بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية".

وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.