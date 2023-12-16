شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" تنشر النص الكامل للبيان: الديوان الأميري يعلن وفاة أمير الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الأميري الكويتي، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت 16ديسمبر 2023.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وأضاف: "ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون"

وعكة صحية

كان الأمير الراحل مر بوعكة صحية خلال الفترة الماضية، دخل بسببها المستشفى، الشهر الماضي.

ونقلت الوكالة عن وزير الديوان الأميري وقتها القول إن أمير الكويت دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية.