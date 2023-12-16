شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون السعودي يقطع بث برامجه ويبث القرآن حدادًا على وفاة أمير الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قطع التلفزيون السعودي بث برامجه وبث آيات من القرآن الكريم حداداً على وفاة أمير دولة الكويت ⁧الشيخ نواف الاحمد الصباح⁩.

وتوفي أمير الكويت ظهر اليوم السبت 16ديسمبر 2023، إثر وعكة صحية مر بها منذ نهاية الشهر الماضي.

وفاة أمير الكويت

أعلن الديوان الأميري الكويتي، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت 16ديسمبر 2023.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت