شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن الحداد الرسمي 40 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء الكويتي، الحداد الرسمي لمدة 40 يومًا وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما نعى مجلس الوزراء وفاة أمير البلاد، ونادى بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد.

وفاة أمير الكويت

أعلن الديوان الأميري الكويتي، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت 16ديسمبر 2023.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وأضاف: "ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون"