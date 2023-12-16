شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تنعى وفاة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفاة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي توفى اليوم السبت عن عمر ناهز 86 عاما، وفق بيان صادر عن الديوان الأميري القطري.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت عن عمر ناهز (86) عاما.

ونعى الشيخ محمد العبد الله الصباح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

ولد أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 25 يونيو عام 1937 وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح الذي حكم البلاد في الفترة بين عامي 1921 و1950 وتلقى تعليمه في مدارس حمادة وشرق والنقرة ثم في المدرسة الشرقية فالمدرسة المباركية.