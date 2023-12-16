شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد السعودى: بالغ التعازى لشعب الكويت فى وفاة الشيخ نواف الأحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن بالغ التعازي وصادق المواساة للشعب الكويتي، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد. وفق واس.

وجاء في بيان الديوان الملكي السعودي التالي: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت – رحمه الله - رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وأعربا عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة ، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف - رحمه الله – الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء.

وأكد خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويسألون الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إنا لله وإنا إليه راجعون.