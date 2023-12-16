شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الأميرى: مراسم دفن جثمان أمير الكويت الراحل غدا وتقتصر على الأقارب فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير شئون الديوان الأميرى بالكويت أن مراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على أقرباء الأمير فقط بمسجد بلال بن رباح غدا الأحد.

ويتقبل التعازى أمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأسرة آل صباح في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان يوم الإثنين من 9 صباحا وحتى أذان الظهر فقط ويوم الثلاثاء من 9 صباحا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.

وأذاع تليفزيون الكويت منذ قليل، بيانا للديوان الأميرى، نعى فية الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، إثر وعكة صحية ألمت به منذ فترة، وقد أعلن الديوان الأميرى فى الكويت فى نوفمبر الماضى، عن دخول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة.

وصرح وزير شئون الديوان الأميرى بالكويت الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، فى وقت سابق، بأن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة ألمت به لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، وأن الحالة الصحية له مستقرة، سائلين المولى عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه.

وتولى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (مواليد 25 يونيو 1937) منذ 29 سبتمبر 2020، واهو لأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة، هو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق، من زوجته اليمامة.

نشأ الشيخ نواف في قصر دسمان، بيت الحكم أثناء إمارة والده أحمد الجابر، وتلَّقى تعليمه في الكويت، ضمن مدارسها النظامية، ومن بينها المدرسة المباركية. وهو ثالث وزير داخلية ورابع وزير دفاع في تاريخ الكويت، وصاحب أطول فترة على رأس وزارة الداخلية بعد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، حيث ترأسها بين عامي 1976 حتى 1986 في فترة حرجة أمنيًّا، كانت الكويت فيها مُهدّدة بالكثير من الأعمال العدائية. ترأس وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أوّل حكومة ما بعد تحرير الكويت.