شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي يطلع وزير خارجية أيسلندا على جرائم الاحتلال بحق شعب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وزير خارجية ايسلندا بيارنا بنديكتسون، على جرائم الاحتلال بحق شعبنا، لا سيما العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 71 يوما.

ووضع المالكي نظيره الايسلندي، خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو، في صورة حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتدميره لكافة نواحي الحياة، من مبانٍ سكنية، وبنية تحتية، ومنشآت خدماتية، وحيوية، ومدارس، ومستشفيات.

وشدّد الوزير المالكي على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته، للضغط على دولة الاحتلال، لوقف فوري لإطلاق النار، والعمل على تبني مسار سياسي، يفضي بإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة والعادلة.

واتفق الطرفان على مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وادخال المساعدات الانسانية بصورة عاجلة، ومنتظمة الى قطاع غزة.