شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: الأمير مشعل يتقبل التعازى فى الشيخ نواف بقصر بيان "الاثنين والثلاثاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير شئون الديوان الأميرى بالكويت أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سوف يتقبل وأسرة آل صباح الكرام التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان يوم الإثنين من 9 صباحا وحتى أذان الظهر فقط ويوم الثلاثاء من 9 صباحا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.

على أن تقتصر مراسم دفن الأمير المقررة غدا الاحد، على الأقرباء فقط .

ومن جانبه قال مجلس الوزراء الكويتى، بوفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح فقدت الكويت والأمتان العربية والإسلامية إنسانا أفنى حياته في تحقيق إنجازات وإسهامات نهجها القيم والمبادئ والأخلاق يشهد لها التاريخ.

وكان تليفزيون الكويت قد أذاع ، ظهر اليوم السبت، بيانا للديوان الأميرى، نعى فية الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، إثر وعكة صحية ألمت به منذ فترة، وقد أعلن الديوان الأميرى فى الكويت فى نوفمبر الماضى، عن دخول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة.

وصرح وزير شئون الديوان الأميرى بالكويت الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، فى وقت سابق، بأن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة ألمت به لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، وأن الحالة الصحية له مستقرة، سائلين المولى عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه.