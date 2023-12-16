شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يلاحق فلول الإرهاب بوسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الجيش الصومالي بالتعاون مع قوات دراويش ولاية غلمدغ الإقليمية، ملاحقتة لفلول مليشيات "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" في مناطق تابعة لمحافظة غلغدود، بوسط البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم /السبت/ - أن ضباط الجيش الصومالي أكدوا أنهم يضيقون الخناق على منطقة "عاد" في إقليم غلغدود.

وكانت القوات الصومالية قد استعادت مؤخرا، عدة مناطق بولاية غلمدغ الإقليمية، حيث تم طرد الخلايا الإرهابية.