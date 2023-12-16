شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعلن الحداد 3 أيام وتنكس الأعلام وتعلق العمل العام والخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، أمرا ساميا بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام وتعليق العمل في القطاعين الحكومي والخاص لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم السبت، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء، حدادا على وفاة أمير دولة الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وقد أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت، عن عمر ناهز (86) عاما .

ونعى الشيخ محمد العبد الله الصباح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.