شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الأميري: مراسم دفن جثمان أمير الكويت مقتصرة على الأقرباء.. والعزاء الإثنين والثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الأميري الكويتي أن مراسم دفن جثمان الشيخ نواف الأحمد الصباح، مقتصرة على أقربائه فقط بمسجد بلال بن رباح غدًا الأحد.

كما أعلن الديوان أن أمير البلاد حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سوف يتقبل وأسرة آل صباح الكرام التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح، بقصر بيان يوم الإثنين من 9 صباحًا وحتى أذان الظهر فقط، ويوم الثلاثاء من 9 صباحًا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.

وفاة أمير الكويت

أعلن الديوان الأميري الكويتي، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت 16ديسمبر 2023.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وأضاف: "ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون"