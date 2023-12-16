شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتي: الشيخ نواف الأحمد أفنى حياته في تحقيق إسهامات نهجها المبادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس الوزراء الكويتي، بيانًا اليوم السبت، أكد فيه أن مسيرة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كانت حافلة بالبذل والعطاء والإنجازات سطر خلالها صفحات مضيئة من الالتزام بالمبادئ والقيم والمثل العليا في حياته التي كرسها لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية

وقال في البيان، إن بوفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح فقدت الكويت والأمتان العربية والإسلامية إنسانًا أفنى حياته في تحقيق إنجازات وإسهامات نهجها القيم والمبادئ والأخلاق يشهد لها التاريخ.

وفاة أمير الكويت

وكان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت 16ديسمبر 2023.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.