الخليج اليوم .. بريطانيا تسقط مسيرة تستهدف الشحن التجاري في البحر الأحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم السبت، أن إحدى مدمّراتها أسقطت ليل الجمعة السبت ما يُعتقد بأنها "مسيّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر"، في وقت تشهد المنطقة هجمات يشنّها الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب في غزة.

وكتب وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس على منصة إكس: "خلال الليل، أسقطت إتش إم إس دياموند ما يعتقد بأنها طائرة مسيّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر".

وأشار الى أن السفينة العسكرية أطلقت صاروخاً من طراز "سي فايبر" تمكن من "تدمير الهدف بنجاح".

يأتي هذا بينما أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم أن الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية "غير قانونية وخطرة ويجب معالجتها".

وكان الجيش الأميركي قد قال الجمعة إن هجمات من مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون أصابت سفينتين ترفعان علم ليبيريا في مضيق باب المندب أمس، ما يسلط الضوء على التهديد الذي تتعرض له السفن في ممرات ملاحية تستهدفها الميليشيا.

ويهاجم الحوثيون السفن في ممرات الشحن في البحر الأحمر، ويطلقون طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل. وقال الحوثيون إنهم سيواصلون هجماتهم حتى توقف إسرائيل هجومها على قطاع غزة.

وتسلك حوالي 20 ألف سفينة كل عام هذا المسار البحري الذي يربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثف الحوثيون هجماتهم قرب مضيق باب المندب الذي يعد استراتيجياً للنقل البحري، إذ يفصل شبه الجزيرة العربية عن إفريقيا وتمر عبره 40% من التجارة الدولية.

وأسقطت سفن حربية أميركية وفرنسية كانت تقوم بدوريات في المنطقة صواريخ ومسيّرات عدة.