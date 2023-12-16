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بوتين ناعيًا أمير الكويت الراحل: كانت له مكانة كبيرة فى الشرق الأوسط

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد.

وكتب بوتين في برقية أرسلت إلى الأمير الشيخ مشعل الأحمد ونشر نصها على موقع الكرملين الإلكتروني: "صاحب السمو، أرجو أن تتقبلوا خالص التعازي في وفاة أخيكم الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح..الأمير نواف الأحمد كانت له مكانة كبيرة في الشرق الأوسط.

أضاف قائلا: لقد فعل الكثير من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للكويت وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية. ونحن نقدر مساهمته الشخصية في تعزيز العلاقات الودية الروسية – الكويتية".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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