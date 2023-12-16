شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين ناعيًا أمير الكويت الراحل: كانت له مكانة كبيرة فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد. وكتب بوتين في برقية أرسلت إلى الأمير الشيخ مشعل الأحمد ونشر نصها على موقع الكرملين الإلكتروني: "صاحب السمو، أرجو أن تتقبلوا خالص التعازي في وفاة أخيكم الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح..الأمير نواف الأحمد كانت له مكانة كبيرة في الشرق الأوسط. أضاف قائلا: لقد فعل الكثير من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للكويت وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية. ونحن نقدر مساهمته الشخصية في تعزيز العلاقات الودية الروسية – الكويتية".

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