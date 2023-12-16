شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة والضفة بقصف إسرائيلي لـ86 صحفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الإعلام الفلسطينية، استشهاد الصحفي عاصم كمال موسى جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان، باستشهاد الصحفي عاصم كمال، يرتفع عدد الصحفيين الشـهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي، إلى 86 صحفيا 83 صحفي في غزة، و3 صحفيين لبنانيين ارتقوا بالقرب من الحدود الفلسطينية اللبنانية، بالإضافة إلى صحفيان اثنان مفقودة آثارهما.

وأوضحت أن أكثر من 30 صحفيا فلسطينيا اعتقل منذ بداية تشرين اول في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويأتي استشهاد موسى بعد يوم من استشهاد الزميل سامر أبو دقة الذي استهدفته غارة إسرائيلية هو ومراسل الجزيرة وائل الدحدوح في محيط مدرسة فرحانة في خان يونس أمس الجمعة.