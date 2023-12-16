طائرات مسيرة تدك قاعدتي الجيش الأمريكي في حقلي غاز "كونيكو" ونفط "العمر" شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "الخليج 365" في دير الزور: إن "قاعدتي الجيش الأمريكي في كل من حقلي غاز "كونيكو" ونفط "العمر"، بريف دير الزور الشمالي والشمالي الشرقي، تعرضتا لهجوم بالطائرات المسيرة الانتحارية التي أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وأضاف المراسل: "حقل الغاز الطبيعي "كونيكو" يعتبر أحد قواعد الجيش الامريكي بريف ديرالزور الشمالي، وتعرض للهجوم بالطائرات المسيرة مساء اليوم".

ووفقا للمراسل فإن "أصوات الانفجارات سمعت من داخل القاعدة الأمريكية، بعد تعرضها للهجوم، تلا ذلك استنفار كبير لقوات الاحتلال الامريكي في المنطقة، حيث سمعت أصوات مضادات ومن ثم تحليق مكثف الطيران الحربي في سماء المنطقة" .

وعلى التوازي، تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي بريف ديرالزور الشمالي الشرقي إلى هجوم طاىرات مسيرة أدت الى اصابات مباشرة داخل الحقل بالقرب مما يسمى بـ"المدينة الخضراء" التي يتحصن بها جنود وضباط الجيش الامريكي، على حسب تعبير المراسل.

وأشار إلى أنه فور الهجوم، شهدت أجواء ريف ديرالزور الشمالي تحليقا مكثفا للطيران المروحي والحربي.

ونوه المراسل إلى عدم ورود معلومات عما إذا وقعت إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين جراء الهجومين.