طائرات حربية إسرائيلية تنفذ غارات ضد أهداف لـ"حزب الله" في لبنان... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، أن طائرات سلاح الجو قصفت موقع إطلاق يحوي على وسائل قتالية وبنى تحتية لـ"حزب الله" اللبناني.

وأضاف أدرعي أنه "تم رصد إطلاق عدة قذائف هاون وأخرى مضادة للدروع نحو إسرائيل، حيث رد الجيش بقصف مدفعي نحو مصادر الإطلاق في لبنان".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق عدة قذائف نحو عدة مواقع عسكرية على الحدود اللبنانية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، استهداف مشتبه فيهما عملا في منطقة إطلاق معروفة لـ"حزب الله" في لبنان.

ونقلت قناة "الميادين" بيانا لـ"حزب الله"، قال فيه إنه "استهدف، أمس الجمعة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان موقع ‏بياض بليدا الإسرائيلي، واستهدف ثكنة ‏راميم، بالإضافة إلى نقاط انتشار الجنود والآليات الإسرائيلية في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية والقذائف المدفعية وتم تحقيق إصابات مباشرة".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا متزايدًا، منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود، تزامنًا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.