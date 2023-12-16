شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولين عرب ينعون الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نعى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، معربًا عن أحر التعازي وأصدق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وإلى أسرة الصباح، والشعب الكويتي، والشعوب الخليجية.

وأعرب عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب الذي أحزن شعوب دول مجلس التعاون، والأمتين العربية والإسلامية، لما للفقيد الراحل من مناقب حميدة، وما تمتع به من حنكة عميقة، وشخصية حكيمة، وتجلد جميل، وإنسانيّة نافَ بها وسما بسموٍ بيّن لا يخفى على ذي بصر، وأجمعَ عليها العالم.

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وسأل البديوي الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

رئيس البرلمان العربي

نعى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وقال العسومي في بيان له اليوم: إن "سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان قائدًا حكيمًا دفع بالكويت نحو تحقيق نهضة وإنجازات رائدة عززت من مكانتها وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي، كما كان له دور بارز في تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات".

الأمين العام للجامعة العربية

أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن خالص العزاء والمواساة لدولة الكويت، قيادةً وحكومةً وشعبًا ولكل الأمة العربية، في وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وقال أبو الغيط في بيان له اليوم، إن سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان رمزًا للإنسانية السمحاء، وأفنى حياته في خدمة بلده، وآمن بالعمل العربي المشترك كغاية لا بديل عنها، وظلت الكويت في عهده من دعائم عمل المنظومة العربية، وفي القلب منها جامعة الدول العربية.

وأضاف أن مآثر سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تجعل ذكراه راسخة في الوعي العربي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ورضوانه، وأن يُلّهِم ذويه وشعب الكويت الصبر والسلوان.