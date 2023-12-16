"القسام" و"سرايا القدس" تعلنان تنفيذ عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "سرايا القدس" في بيانها، صباح اليوم: "قصفنا "إسناد صوفا" وتمركزًا للجنود في محيطه برشقات صاروخية"، مضيفةً "دكّ مجاهدونا التحشدات العسكرية للعدو في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل".

وأضافت "سرايا القدس": "استهدفنا دبابة صهيونية وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف "التاندوم" في تل الزعتر شمال قطاع غزة".

كما أعلنت كتائب القسام تدمير دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بعبوة العمل الفدائي شمالي مدينة خان يونس، واستهداف جرافة صهيونية بقذيفة "تاندوم" شمال شرقي مدينة خان يونس.

وأكدت "القسام" أن مجاهديها تمكنوا من تدمير ناقلة جند صهيونية بعد استهدافها بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" شمالي مدينة خان يونس.

وأشارت كتائب القسام إلى استهداف ناقلة جند صهيونية شمالي مدينة خان يونس بقذيفة "الياسين 105".