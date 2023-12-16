شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية: الاحتلال يقامر بحياة جنوده.. وتعمد أمس قتل 3 منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت كتائب "القسام" الجناح العسكرى لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم /السبت/، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يُقامر بحياة جنوده الأسرى وتعمد بالأمس قتل ثلاثة منهم فى مُحاولة يائسة للتخلص من عبء هذا الملف.

وذكرت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان صحفي، أن ذلك يأتي تزامنًا مع تظاهر آلاف الإسرائيليين الغاضبين أمام مقر قيادة الجيش الإسرائيلي (الكرياه) في "تل أبيب"، للمطالبة بإبرام صفقة مع المقاومة الفلسطينية يتحرر بموجبها الأسرى الإسرائيليون في قبضة المقاومة، وذلك بعد الإعلان عن مقتل 3 منهم في الشجاعية برصاص الجيش الإسرائيلي أمس.



وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي في تعقيب على حادثة مقتل ثلاثة أسرى إسرائيليين برصاص جنوده في غزة، إن المُختطفين خرجوا من إحدى البنايات السكنية في حي "الشجاعية" بعد الاختباء بها لعدة أيام، وأطلق الجنود الإسرائيليون النار عليهم رغم أنهم رفعوا الراية البيضاء وصرخوا باللغة العبرية "النجدة".



وأضاف الجيش: "أحد المختطفين لم يتعرض للإصابة وعاد للمبنى الذي خرج منه ولكن الجنود أطلقوا عليه النار مجددًا رغم استسلامه".



وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إطلاق جنوده النار على شخصيات ترفع الراية البيضاء وتعلن استسلامها هو مُخالف لأوامر إطلاق النار.