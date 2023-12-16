شكرا لقرائتكم خبر عن نواب كويتيون ينعون الأمير الراحل: قاد مسيرة التنمية بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى أعضاء مجلس الأمة الكويتى الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، وتقدموا بخالص العزاء للأمير الشيخ مشعل الأحمد، وللشعب الكويتى، مؤكدين أنه قاد مسيرة الكويت نحو التنمية والنهضة.

وأكدوا أن الفقيد بادل شعبه الحب والإخلاص والوفاء وبدأ عهده بعفو واختتم عهده بعفو، داعين الله أن يتغمده بواسع راحمته، وأن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته، متقدمين بالعزاء إلى الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح وإلى آل الصباح.

من جانبه قال النائب مرزوق الغانم: بقلوب يعتصرها الحزن ننعى أميرنا ووالدنا وحاكم دولتنا وحكيمها الشيخ نواف الأحمد.

وأضاف أسامة الشاهين، رحم الله أمير الكويت والعفو والتواضع الشيخ نواف الأحمد بواسع رحمته، وأضاف فلاح الهاجرى ببالغ الحزن والأسى نعزى أنفسنا والشعب الكويتى والأمتين الإسلامية والعربية بوفاة والد الجميع أمير التواضع والعفو الشيخ نواف الأحمد.

وقال النائب مبارك الطشه، اللهم أن عبدك ‏نواف الأحمد الصباح فى ذمتك وحبل جوارك اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وأعظم أجره وأتمم نوره، وأضاف مهند الساير أنه أسس حقبة استثنائية عنوانها المحبة والعفو والتسامح خطها بيده وأمير استثنائى كتب اسمه من نور فى صفحة من صفحات تاريخ الكويت السياسى.

واستطرد بدر الملا، قائلا نعزى أنفسنا ونعزى الكويت والعالم الإسلامى بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد رحم الله من أحب الجميع بلا استثناء وأحبه الجميع بلا استثناء.

وقال عادل الدمخى، رحم الله أميرنا الشيخ نواف الأحمد ‏أمير العفو وأمير التواضع من أحببناه وأحبنا، من عرفناه بالصلاح والخير

وأضافت، جنان بوشهري: فقدت الكويت والأمتان العربية والإسلامية أميراً محباً لشعبه وحاكماً تمسك بالدستور والديموقراطية وقائداً سيذكره التاريخ.

وقال عبدالله المضف، ببالغ الحزن والأسى ‏ننعى الفقيد الكبير ‏أميرنا الراحل ‏الشيخ نواف الأحمد ‏أمير تصحيح المسار والعفو ‏أمير التواضع والزهد والإيمان، وأستكمل قائلا عبدالوهاب العيسى، ‏نشهد الله أنه كان حاكماً عادلاً مصلحاً رحيماً متواضعاً ما شهدنا فى حكمه علينا غير الخير والأمن والصلاح حتى آخر أعماله عفو كريم عن أبنائه، وأضاف فهد المسعود: نعزى الكويت قيادة وشعباً والأمتين العربية والإسلامية بوفاة أميرنا ووالدنا الشيخ نواف الأحمد اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله.