شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى كويتى: مجلس الأمة الكويتى سيعقد جلسة لأداء اليمين للأمير الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر يوسف العميري المحلل السياسي الكويتي، عن تقديره للدور المصري وما فعله الرئيس السيسي من إعلان الحداد في البلاد لرحيل أمير الكويت، موضحا أن هذا الموقف ينبأ عن العلاقة المتينة بين مصر والكويت، وأن العلاقة بين البلدين طيبة على المستوى الشعبي والرسمي.

وأوضح يوسف العميري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الأمير الراحل نواف الجابر الصباح حافظ على قوة العلاقة مع مصر حتى وفاته، وليس غريب أن تعلن مصر الحداد 3 أيام، وليس غريب على الرئيس السيسي أن يرثي أمير الكويت بالكلمات الطيبة.

وأشار إلى أن الحكم في الكويت نصب الأمير مشعل باعتباره ولي العهد وانتقل الحكم بكل يُسر والدستور يحدد صلاحياته وسيعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة خاصة لأداء اليمين الدستوري لسمو الأمير ويمنح له مدة عام لاختيار ولي للعهد، مؤكدا أن الأمور مستقر بشكل كبير ولكننهم في حالة حزن عميق على الراحل وكانت علاقته مع الشعب الكويتي كبيرة خلال 60 عاما من توليه مناصب كبيرة.