الخليج اليوم .. آخر الصيحات.. سعودي يبتكر عطراً وشامبو من التمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ابتكر أحد مستثمري ومزارعي النخيل في السعودية منتجات تجميلية من التمر مستفيداً من النخيل لتحويله إلى عطر وشامبو.

وروى علي الياسين، وهو مستثمر ومزارع يتمتع بـخبرة تصل لنحو 30 عاماً في عالم التمور، التفاصيل لـ"العربية.نت" قائلاً: "بدأتُ زراعة النخيل وصناعة مشتقاته منذ عام 1998، حينها كنا قد استطعنا الحصول على آليات جديدة من الخارج لتسريع الإنتاج".

وتابع: "بعدئذ وفي عام 2015، بدأنا في مشروع الصناعات التحويلية في عالم النخيل، وذلك بإنتاج البودرة الخاصة بالتمر، إذ جففنا التمر ونزعنا رطوبته، لنصنع بودرة تغني عن السكر الأبيض".

وأضاف: "وفي إطار تلك المحاولات، استطعنا إنتاج 60 منتجا تحويليا حتى اليوم، مثل كبسولات التمر وأقراصه، بيد أن فكرة العطر كانت أحدث منتجاتنا".

وأشار الياسين إلى أن فكرة العطر التمري استوحاها من "خواص التمر ومشتقاته"، مضيفاً: "استخدمت فيه أفضل العناصر الطبيعية المستخلصة من التمور، فضلاً عن إضافة زيوت عطرية من أجود الخامات المميزة لهذا العطر" الذي تتراوح أسعاره من 200 حتى 300 ريال سعودي.