مباحثات بين إسرائيل وقطر.. هل تفضي إلى إقرار هدنة جديدة في غزة؟

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب" سيجتمع في وقت لاحق اليوم لمناقشة صفقة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين مع "حماس".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الموساد، ديفيد بارنياع، التقى برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في إحدى الدول الأوروبية لاستئناف المفاوضات مع حركة حماس لإبرام صفقة تبادل جديدة.
وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية نجاح هذه الجهود في التوصل إلى هدنة، وسط شروط "حماس" بوقف إطلاق النار قبل الدخول في تفاوض، وتأكيد إسرائيل على مواصلة قصفها للقطاع.
انتكاسة إسرائيلية
وتابع: "إذا دخل الإسرائيلي في هذا المسار يعني بداية النزول عن الشجرة وملاقاة للموقف الأمريكي ولجم للتصعيد الكبير الذي ينتظر المنطقة ككل"، معتبرًا أن الأمور حساسة الآن وقد تكون المنطقة أمام مفترق طرق.
رفض التفاوض
من جانبه، اعتبر حسام الدجني، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني من قطاع غزة، أن إقرار هدنة ليس بالأمر السهل، انطلاقا من الرفض لأي تفاوض قبل وقف إطلاق النار.
وبحسب حديثه لـ "الخليج 365"، ليس من الحكمة السياسية تجاوز هذا القرار، انطلاقًا من عدة أسباب أبرزها أولوية وقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وأن تكون مقدمة على كافة الأولويات الأخرى.
ويرى الدجني، أن رغم كل هذه السياقات، يبقى ثمة احتمال أن تنجح تلك الدول الوسيطة، في إيجاد مقاربة لترك الباب مواربًا، في حال كان هناك ضمانات مقبولة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وكانت تقارير غربية قد أكدت، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يجري لقاء إسرائيلي قطري، خلال أيام، لبحث استئناف مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين مع حركة حماس. ونقلت التقارير عن مصدر إسرائيلي، أن مدير المخابرات الإسرائيلي قد يجتمع مع وزير الخارجية القطري، نهاية الأسبوع الجاري.
الإفراج عن محتجزات
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.