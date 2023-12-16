شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الفلسطينية: الصحفيون والإعلاميون جزء من أهداف الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الإعلام الفلسطينية، اليوم /السبت/، إن جيش الاحتلال الإسرائيلى يتعمد استهداف الصحفيين والإعلاميين، ويعتبرهم جزءًا من أهداف عدوانه، وهو ما تدعمه التقارير الدولية، التى تصف ما يجرى للصحفيين فى قطاع غزة بالمروع والصادم.

ورأت الوزارة - فى بيان لها اليوم - " فى جريمة تصفية مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة ومنع إسعافه لخمس ساعات، واستهداف زميله وائل الدحدوح مراسل القناة خلال عملهما، جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الدموى ".

وطالبت الوزارة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسئولياتها تجاه الصحفيين الفلسطينيين الذين يؤدون واجبهم المهنى المكفول فى الشرائع والقوانين الأممية، وتأمين الحماية لهم، وتسهيل مهامهم، وضمان عدم التعرض لهم خلال عملهم.



واعتبرت الوزارة استشهاد 86 صحفياً خلال 70 يوماً عدواناً يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف أكبر مجزرة بحق حراس الحقيقة فى التاريخ المعاصر.



وتقدمت الوزارة بأحر التعازى والمواساة إلى ذوى الشهيد سامر أبو دقة وللأسرة الإعلامية الفلسطينية، وتمنت الشفاء العاجل للمراسل وائل الدحدوح الذى فقد قبل نحو شهر ونصف ابنه وابنته وزوجته فى قصف إسرائيلي.