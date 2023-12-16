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الداخلية الكويتية تعلن عن الإجراءات والإرشادات المرورية خلال تشييع جنازة أمير البلاد

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القاهرة - سامية سيد -  أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن الإجراءات والإرشادات المرورية لمراسم تشييع وصلاة الجنازة على الأمير الراحل الشيخ نواف الجابر الصباح غدا /الأحد/ فى مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق.

وذكرت الوزارة - فى بيان مساء اليوم /السبت/ - أنه سيتم إغلاق عدد من الطرق والمحاور المرورية ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الانتهاء من صلاة الجنازة ومراسم التشييع للفقيد الراحل أمير البلاد.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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