شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية تعلن عن الإجراءات والإرشادات المرورية خلال تشييع جنازة أمير البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن الإجراءات والإرشادات المرورية لمراسم تشييع وصلاة الجنازة على الأمير الراحل الشيخ نواف الجابر الصباح غدا /الأحد/ فى مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق.

وذكرت الوزارة - فى بيان مساء اليوم /السبت/ - أنه سيتم إغلاق عدد من الطرق والمحاور المرورية ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الانتهاء من صلاة الجنازة ومراسم التشييع للفقيد الراحل أمير البلاد.