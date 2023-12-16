شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط 14 مسيرة حوثية فى البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم /السبت/، أن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية فى البحر الأحمر، تمكنت من إسقاط 14 طائرة بدون طيار هجومية تم إطلاقها من المناطق التى يسيطر عليها الحوثيون.

وذكرت القيادة الأمريكية - فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - أن مدمرة الصواريخ الموجهة الأمريكية من طراز "أرلى بيرك يو إس إس كارني" العاملة فى البحر الأحمر، اشتبكت مع 14 طائرة بدون طيار تم إطلاقها من المناطق التى يسيطر عليها الحوثيون".



وتابع البيان "تم تقييم الطائرات بدون طيار على أنها هجومية، وتم إسقاطها دون أى ضرر للسفن فى المنطقة أو حدوث إصابات، وتم تنبيه الشركاء الإقليميين فى البحر الأحمر إلى هذا التهديد".



وكان مسؤول دفاعى أمريكى قد قال أمس /الجمعة/ إن هجمات من مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون أصابت سفينتين ترفعان علم ليبيريا فى مضيق باب المندب.