تونس.. وفيات وإصابات إثر انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار الحاجي، في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم السبت، إلى أن القتلى والمصابين هم من العاملين، الذين كانوا بصدد القيام بعملية ترميم للسور.

ولفت إلى أن سور القيروان يشهد عمليات صيانة منذ فترة، مؤكدا أن وحدات الحماية المدنية تواصل حاليا عمليات البحث عن مصابين آخرين محتملين تحت الأنقاض.

ويشهد محيط المدينة العتيقة في القيروان، حضورا مكثفا للوحدات الأمنية، التي تولت إجلاء المواطنين من المنطقة.

© Gulf 365 . Mariam.Gadera 1/7 © Gulf 365 . Mariam.Gadera © Gulf 365 . Mariam.Gadera 2/7 © Gulf 365 . Mariam.Gadera © Gulf 365 . Mariam.Gadera 3/7 © Gulf 365 . Mariam.Gadera © Gulf 365 . Mariam.Gadera 4/7 © Gulf 365 . Mariam.Gadera © Gulf 365 . Mariam.Gadera 5/7 © Gulf 365 . Mariam.Gadera © Gulf 365 . Mariam.Gadera 6/7 © Gulf 365 . Mariam.Gadera © Gulf 365 . Mariam.Gadera انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان 7/7 © Gulf 365 . Mariam.Gadera انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان 1/7 © Gulf 365 . Mariam.Gadera 2/7 © Gulf 365 . Mariam.Gadera 3/7 © Gulf 365 . Mariam.Gadera 4/7 © Gulf 365 . Mariam.Gadera 5/7 © Gulf 365 . Mariam.Gadera 6/7 © Gulf 365 . Mariam.Gadera 7/7 © Gulf 365 . Mariam.Gadera انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان

وأشارت تقارير إلى أنه تم فتح تحقيق من قبل السلطات للتعرف على ملابسات الحادث.

يذكر أن سور القيروان يرجع تاريخه إلى عام 762، وأعيد بناؤه عام 1772، ولا يزال حتى الآن يحيط بمعظم المدينة العتيقة بطول يتجاوز 2.3 كيلومترا.