تونس.. وفيات وإصابات إثر انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان... صور

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ولفت إلى أن سور القيروان يشهد عمليات صيانة منذ فترة، مؤكدا أن وحدات الحماية المدنية تواصل حاليا عمليات البحث عن مصابين آخرين محتملين تحت الأنقاض.
ويشهد محيط المدينة العتيقة في القيروان، حضورا مكثفا للوحدات الأمنية، التي تولت إجلاء المواطنين من المنطقة.
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
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© Gulf 365 . Mariam.Gadera
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
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© Gulf 365 . Mariam.Gadera
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
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© Gulf 365 . Mariam.Gadera
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
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© Gulf 365 . Mariam.Gadera
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
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© Gulf 365 . Mariam.Gadera
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
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© Gulf 365 . Mariam.Gadera
انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان
7/7
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان
1/7
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
2/7
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
3/7
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
4/7
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
5/7
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
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© Gulf 365 . Mariam.Gadera
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© Gulf 365 . Mariam.Gadera
انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان
وأشارت تقارير إلى أنه تم فتح تحقيق من قبل السلطات للتعرف على ملابسات الحادث.