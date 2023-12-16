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تونس.. وفيات وإصابات إثر انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان... صور

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دبي - محمود عبدالرازق - وأشار الحاجي، في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم السبت، إلى أن القتلى والمصابين هم من العاملين، الذين كانوا بصدد القيام بعملية ترميم للسور.
الرئيس التونسي، قيس سعيد - الخليج 365 عربي, 1920, 16.12.2023

ولفت إلى أن سور القيروان يشهد عمليات صيانة منذ فترة، مؤكدا أن وحدات الحماية المدنية تواصل حاليا عمليات البحث عن مصابين آخرين محتملين تحت الأنقاض.

ويشهد محيط المدينة العتيقة في القيروان، حضورا مكثفا للوحدات الأمنية، التي تولت إجلاء المواطنين من المنطقة.

© Gulf 365 . Mariam.Gadera

انهيار جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان - الخليج 365 عربي

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© Gulf 365 . Mariam.Gadera

© Gulf 365 . Mariam.Gadera

انهيار جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان - الخليج 365 عربي

2/7

© Gulf 365 . Mariam.Gadera

© Gulf 365 . Mariam.Gadera

انهيار جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان - الخليج 365 عربي

3/7

© Gulf 365 . Mariam.Gadera

© Gulf 365 . Mariam.Gadera

انهيار جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان - الخليج 365 عربي

4/7

© Gulf 365 . Mariam.Gadera

© Gulf 365 . Mariam.Gadera

انهيار جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان - الخليج 365 عربي

5/7

© Gulf 365 . Mariam.Gadera

© Gulf 365 . Mariam.Gadera

انهيار جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان - الخليج 365 عربي

6/7

© Gulf 365 . Mariam.Gadera

© Gulf 365 . Mariam.Gadera

انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان

انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان - الخليج 365 عربي

7/7

© Gulf 365 . Mariam.Gadera

انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان

1/7

© Gulf 365 . Mariam.Gadera

2/7

© Gulf 365 . Mariam.Gadera

3/7

© Gulf 365 . Mariam.Gadera

4/7

© Gulf 365 . Mariam.Gadera

5/7

© Gulf 365 . Mariam.Gadera

6/7

© Gulf 365 . Mariam.Gadera

7/7

© Gulf 365 . Mariam.Gadera

انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان

وأشارت تقارير إلى أنه تم فتح تحقيق من قبل السلطات للتعرف على ملابسات الحادث.

يذكر أن سور القيروان يرجع تاريخه إلى عام 762، وأعيد بناؤه عام 1772، ولا يزال حتى الآن يحيط بمعظم المدينة العتيقة بطول يتجاوز 2.3 كيلومترا.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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