إعلام: تشاد تعلن أربعة دبلوماسيين سودانيين أشخاصا غير مرغوب فيهم

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الصحيفة في مقالها: "أعلنت حكومة تشاد أن أربعة دبلوماسيين سودانيين أشخاص غير مرغوب فيهم وأمرتهم بالمغادرة في غضون 72 ساعة".

وأشارت الصحيفة إلى أن البيان جاء بعد تصريحات لمسؤولين سودانيين اتهموا تشاد بالتدخل في النزاع في السودان.

منذ 15 أبريل/ نيسان، يدور القتال في السودان بين قوات الردع السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، والجيش السوداني.

ويتبادل الجانبان تصريحات متناقضة حول نجاحات العمليات القتالية لكل منهما والسيطرة على المنشآت، ويطلقان حربا إعلامية واسعة النطاق في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية ضد بعضهما بعضا.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن القتال المستمر منذ أشهر في البلاد قد يؤدي إلى تفشي الأمراض وانهيار مميت للنظام الصحي، ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة الدولية للهجرة، تجاوز عدد النازحين داخليا في السودان 7 ملايين شخص.

ونفت قوات الدعم السريع، في بيان لها، ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن "القائد الثاني للدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، هو من سيلتقي البرهان"، معتبرة ذلك "محاولة للتغطية على بيان وزارة الخارجية السودانية، الذي تنصلت فيه عن التزامات قمة الإيغاد، التي انعقدت في دولة جيبوتي، يوم السبت الماضي".