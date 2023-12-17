الخليج اليوم .. الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في إطار الاستجابة الإنسانية لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، وزع الهلال الأحمر الإماراتي 6865 طرداً غذائيا على النازحين في قطاع غزة استفاد منها 34,325 شخصاً.