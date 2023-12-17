الخليج اليوم .. الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -
في إطار الاستجابة الإنسانية لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، وزع الهلال الأحمر الإماراتي 6865 طرداً غذائيا على النازحين في قطاع غزة استفاد منها 34,325 شخصاً.
الرياض - كتب موسى القحطاني -
في إطار الاستجابة الإنسانية لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، وزع الهلال الأحمر الإماراتي 6865 طرداً غذائيا على النازحين في قطاع غزة استفاد منها 34,325 شخصاً.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام