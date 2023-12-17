بعد ساعات طويلة من الهدوء الحذر.. صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة "مفلاسيم" الواقعة شرقي قطاع غزة، ضمن مستوطنات غلاف غزة، وذلك بعد مرور 9 ساعات كاملة من الهدوء الحذر في تلك المستوطنات.
وفي سياق متصل، قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، إن بلاده مسؤولة عن إعادة المحتجزين لدى حركة حماس من داخل قطاع غزة وإعادتهم إلى إسرائيل.
وشدد نتنياهو على أن "قطاع غزة سيكون منزوع السلاح وتحت السيطرة الإسرائيلية بعد القضاء على حماس، ولن نكرر خطأ أوسلو ولن نسمح مرة أخرى ببيئة يربى فيها أبناء الفلسطينيين على ثقافة القضاء على إسرائيل".
ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يخوض الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق بغزة، يواجه خلالها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية كبدته مئات القتلى والجرحى.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.