غانتس: مسؤولون عن إعادة المحتجزين إلى إسرائيل وإزالة تهديد "حماس"

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكر غانتس في مؤتمر صحفي برفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، عُقد مساء اليوم السبت، أنه وغيره من القادة الإسرائيليين مسؤولون عن إعادة المحتجزين لدى "حماس" إلى بلاده، مع إزالة تهديد حركة حماس أيضا.
وشدد نتنياهو على أن "قطاع غزة سيكون منزوع السلاح وتحت السيطرة الإسرائيلية بعد القضاء على حماس، ولن نكرر خطأ أوسلو ولن نسمح مرة أخرى ببيئة يربى فيها أبناء الفلسطينيين على ثقافة القضاء على إسرائيل".
ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يخوض الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق بغزة، يواجه خلالها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية كبدته مئات القتلى والجرحى.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.