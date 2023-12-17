شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم نساء وأطفال.. مقتل 61 مهاجرًا بعد غرق قارب قبالة سواحل ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، عن مقتل 61 مهاجرا بينهم نساء وأطفال بعد غرق قارب قبالة سواحل ليبيا.

وقالت المنظمة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" السبت، إن الضحايا غرقوا بعد حادث غرق قارب "مأساوي".

ونقلت المنظمة عن ناجين قولهم إن القارب الذي كان يقل نحو 86 شخصا غادر من مدينة زوارة الليبية.

إعادة المهاجرين الأفارقة

واتفقت إيطاليا والمملكة المتحدة السبت، على التمويل المشترك لإعادة المهاجرين إلى أوطانهم في إفريقيا، وهي خطوة إلى الأمام في تعهد رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني ونظيرها البريطاني ريشي سوناك المشترك بمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبعد محادثات في روما على هامش اجتماع حزب ميلوني، قال الجانبان إنهما سيشاركان في تمويل رحلة العودة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في تونس، وفقا لبيان صادر عن الحكومة الإيطالية، اليوم السبت.