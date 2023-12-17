شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وإصابات فى قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الجنينة جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد وأصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم السبت، في قصف استهدف منزلا داخل حي الجنينة في مدينة جنوب قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن طواقم الدفاع المدني انتشلت عددا من الشهداء، ومصابين من تحت ركام منزل لعائلة أبو عنزة جنوب القطاع. وجددت مدفعية الاحتلال قصفها عدة محاور شرق ووسط خان يونس. وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى استشهاد 4 من طواقمها في استهداف للاحتلال بقطاع غزة.

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