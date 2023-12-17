شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن انضمامها الرسمى لمبادرة التجارة الموجهة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر انضمامها رسميا لمبادرة التجارة الموجهة في إطار التجسيد الفعلي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف".

وأوضح وزير التجارة الجزائري، الطيب زيتوني - في كلمته خلال أعمال الملتقى الاقتصادي حول "مبادرة التجارة الموجهة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، المنعقد بالجزائر العاصمة بحضور الأمين العام للمنطقة وامكيلي ميني - أنه بموجب هذا الانضمام، يمكن للمتعاملين الاقتصاديين القيام بعمليات تبادل تجاري مع نظرائهم من الدول الشريكة في المبادرة بدون قيود جمركية، وفقا لاتفاقية "زليكاف".



ودعا الوزير الجزائري المتعاملين الاقتصاديين في بلاده إلى الاستفادة من المزايا التي تمنح في إطار المبادلات التجارية مع الدول المنضمة إلى هذه المبادرة، من أجل تعزيز الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات وتجسيد أهداف اتفاقية "زليكاف" الرامية لرفع مستويات التبادل التجاري بين الدول الإفريقية بشكل محسوس.



يُذكر أنه تم إطلاق مبادرة التجارة الموجهة خلال الاجتماع الـ10 لمجلس وزراء منطقة "زليكاف" المنعقد في 7 أكتوبر 2022 في العاصمة الغانية أكرا.



وتهدف هذه المبادرة إلى اختبار المحيط الإجرائي والمؤسساتي والقانوني لتنفيذ اتفاقية "زليكاف"، من خلال الشروع الفعلي للمبادلات التجارية وفق المزايا التفضيلية المقررة في الاتفاقية المؤسسة للمنطقة بين الدول الأطراف التي استوفت شروط الحد الأدنى لبدء هذه المبادلات.



وانخرط في هذه المبادرة إلى غاية اليوم كل من مصر وتونس، كينيا، غانا، الكاميرون، رواندا وجزر موريس، إضافة إلى تنزانيا.