خلافات بين محافظ المصرف المركزي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية تؤثر في الوضع الاقتصادي

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب المحلل السياسي جمال الفلاح، فإن الخلاف بين الكبير والدبيبة شاهدناه في الفترة الأخيرة بعد تصريح محافظ المصرف المركزي بأن هناك عجز بقيمة 11 مليار دولار في هذه السنة، واتهامه لحكومة الوحدة الوطنية بإهدار المال العام واستنزاف العملات الصعبة من خزينة المصرف المركزي وإهدار الأموال العامة.

صراعات مالية

وفي هذا الجانب يقول الفلاح في تصريحه لسبوتنيك إن المحافظ حاول أن يقنن عمليات الصرف وصرح أكثر من مره بعدم السماح بصرف بنود خارج ميزانية الدولة، ويعد هذا سبب الخلاف، كما أن هناك خلاف آخر حول المحافظ الاستثمارية في الخارج، معتبرا الصراع على المصرف المركزي وإهدار المال العام سبب الخلاف.

14 ديسمبر, 18:19 GMT

وأضاف بأن الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي كان مهددا في الفترة الأخيرة من أصحاب النفوذ ومن المجموعات المسلحة بعد مسالة الكشف عن قيمة العجز التي قدرت بـ11 مليار دولار.

وأشار الفلاح أن محاولة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير في الفترة الأخيرة التضييق على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بعد الاتفاقيات والصفاقات من تحت الطاولة بينه وبين بعض الأطراف الليبية، بحيث يضيق على الدبيبة في مسألة إهدار المال العام والصرف هذا النقاط من أبرز السياسة التي اتبعها الصديق الكبير في الفترة الخيرة.

مسألة استبدال الكبير كمحافظ للمصرف المركزي مسألة صعبة لأن الكبير مدعوم دوليا، حتى أن مجلس النواب والأعلى للدولة لم يتمكنوا من إزاحته من منصبة رغم محاولاتهم عدة مرات.

1 ديسمبر, 08:10 GMT

معتقدا بأن هناك صفقات بينه وبين أطراف عليا في الدولة من أجل العمل ضد حكومة عبد الحميد الدبيبة واتهامه بإهدار المال العام والفساد والصرف العشوائي.

تأثيرات الخلاف اقتصاديا

يقول المحلل الاقتصادي محمد درميش، إنه بطبيعة الحال دار في الأيام الماضية خلاف بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية وبين محافظ البنك المركزي، لكن قد يكون هذا الخلاف عبارة عن سوء فهم لا يؤثر في ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي.

وتابع، في تصريح خاص لسبوتينك، "عندما خرجت هذه الإشاعة في الوسط الإعلامي في ليبيا، أثارت تضارب في سوق العملة وارتفع على إثرها سعر الدولار، ولكن هذا ليس هو السبب الأول والأخير في ارتفاع سعر الدولار".

19 نوفمبر, 20:13 GMT

ولا يعتقد درميش بأن تداعيات هذا الخلاف سيكون أمر طبيعي بين مسئولين في الدولة، لأنها تداعيات خطيرة على الأمور الاقتصادية في الدولة، لأنها يمكن أن تحدث ربكة لأنها أثرت بالفعل في تأخير مرتبات نوفمبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول في الأيام الماضية.

وحول مسألة تغيير المحافظ يقول درميش أن استبدال المحافظ أمر يتوقف على مدى توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة، وسيأخذ وقت طويل لعدم وجود توافق بينهما.

ويستبعد درميش أن حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت عن طريق اتفاق أممي، أن تنتهي بمثل هذه الصراعات والخلافات، وسيبقى الوضع على ما هو عليه حتى يتم التوافق بين الأطراف السياسية وتأتي حكومة أخرى تحل محلها، في الفترة الحالية سيكون الوضع على ما هو عليه.

ورجح المحلل أن هذا الأمر وبعد توافق الأطراف السياسية سيتم التوجه للانتخابات البرلمانية والحكومة أو انتخابات برلمانية ورئاسية أو انتخاب حكومية تشرف على الانتخابات، ولكنه يرى بأن الأصح هو انتخاب برلمان واختيار حكومة ومن ثم الاستفتاء لاختيار رئيس الدولة.