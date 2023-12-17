خلافات بين محافظ المصرف المركزي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية تؤثر في الوضع الاقتصادي

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وفي هذا الجانب يقول الفلاح في تصريحه لسبوتنيك إن المحافظ حاول أن يقنن عمليات الصرف وصرح أكثر من مره بعدم السماح بصرف بنود خارج ميزانية الدولة، ويعد هذا سبب الخلاف، كما أن هناك خلاف آخر حول المحافظ الاستثمارية في الخارج، معتبرا الصراع على المصرف المركزي وإهدار المال العام سبب الخلاف.
14 ديسمبر, 18:19 GMT
وأضاف بأن الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي كان مهددا في الفترة الأخيرة من أصحاب النفوذ ومن المجموعات المسلحة بعد مسالة الكشف عن قيمة العجز التي قدرت بـ11 مليار دولار.
مسألة استبدال الكبير كمحافظ للمصرف المركزي مسألة صعبة لأن الكبير مدعوم دوليا، حتى أن مجلس النواب والأعلى للدولة لم يتمكنوا من إزاحته من منصبة رغم محاولاتهم عدة مرات.
1 ديسمبر, 08:10 GMT
معتقدا بأن هناك صفقات بينه وبين أطراف عليا في الدولة من أجل العمل ضد حكومة عبد الحميد الدبيبة واتهامه بإهدار المال العام والفساد والصرف العشوائي.
وتابع، في تصريح خاص لسبوتينك، "عندما خرجت هذه الإشاعة في الوسط الإعلامي في ليبيا، أثارت تضارب في سوق العملة وارتفع على إثرها سعر الدولار، ولكن هذا ليس هو السبب الأول والأخير في ارتفاع سعر الدولار".
19 نوفمبر, 20:13 GMT
ولا يعتقد درميش بأن تداعيات هذا الخلاف سيكون أمر طبيعي بين مسئولين في الدولة، لأنها تداعيات خطيرة على الأمور الاقتصادية في الدولة، لأنها يمكن أن تحدث ربكة لأنها أثرت بالفعل في تأخير مرتبات نوفمبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول في الأيام الماضية.
وحول مسألة تغيير المحافظ يقول درميش أن استبدال المحافظ أمر يتوقف على مدى توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة، وسيأخذ وقت طويل لعدم وجود توافق بينهما.
ويستبعد درميش أن حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت عن طريق اتفاق أممي، أن تنتهي بمثل هذه الصراعات والخلافات، وسيبقى الوضع على ما هو عليه حتى يتم التوافق بين الأطراف السياسية وتأتي حكومة أخرى تحل محلها، في الفترة الحالية سيكون الوضع على ما هو عليه.
ورجح المحلل أن هذا الأمر وبعد توافق الأطراف السياسية سيتم التوجه للانتخابات البرلمانية والحكومة أو انتخابات برلمانية ورئاسية أو انتخاب حكومية تشرف على الانتخابات، ولكنه يرى بأن الأصح هو انتخاب برلمان واختيار حكومة ومن ثم الاستفتاء لاختيار رئيس الدولة.