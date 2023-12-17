منظمة الصحة العالمية: 4 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي أو محدود في شمال غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "العربية" عن المنظمة بيانا دعت فيه إلى ضرورة تأهيل مستشفى الشفاء بشمال غزة بشكل عاجل لخدمة المحاصرين.

وفي وقت سابق، قالت المنظمة إنها شاركت في مهمة مشتركة للأمم المتحدة لتسليم إمدادات صحية إلى مستشفى الشفاء في غزة وتقييم الوضع هناك.

أمس, 23:46 GMT

وأوضحت الصحة العالمية أنه تم تسليم أدوية ومعدات جراحية وأدوات جراحة العظام ومواد التخدير وعقاقير إلى المستشفى الذي "يعمل حاليا بالحد الأدنى" من الطاقة التشغيلية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد اقتحم مجمع الشفاء الطبي في غزة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أن حوله لهدف عسكري وحاصره بالدبابات لمدة أيام.

وبررت السلطات الإسرائيلية تلك الخطوة بأن مستشفى الشفاء كان يعد مركز قيادة رئيسي لعمليات حماس في قطاع غزة، وهو ما تنفيه حركة حماس.

أمس, 21:48 GMT

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.