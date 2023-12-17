شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل البحرينى يبحث هاتفيا مع الرئيس الفلسطينى سبل تأمين سلامة السكان المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أوضاع الأمن والاستقرار في دولة فلسطين، والسبل الكفيلة للدفع قدماً بجميع الوسائل لتأمين السلامة والحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين.

وأكد العاهل البحريني وفقًا لوكالة أنباء البحرين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني، أن من حق الشعب الفلسطيني الشقيق نيل كامل حقوقه، كما سائر الشعوب، وذلك بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، مشدد على ضرورة أن تبدأ الدول الفاعلة والمؤثرة باتخاذ الخطوات المؤدية لتحقيق هذا الهدف النبيل.