شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا بحي الجنينة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت مصادر فلسطينية :" إن طواقم الدفاع المدني انتشلت عددا من الشهداء، ومصابين من تحت ركام المنزل". وجددت مدفعية الاحتلال قصفها لعدة محاور شرق ووسط خان يونس.

جرائم الاحتلال الإسرئيلي في غزة

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 4 من طواقمها في استهداف للاحتلال لقطاع غزة.

كانت طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بجرأة دولية تنسجم مع المواقف الدولية المعلنة، التي تحذر من عمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتطالب بوقف العدوان.

تفاقم اعتداءات المستعمرين

وحذرت من تفاقم اعتداءات المستعمرين، وممارسة ضغط حقيقي على مجلس الأمن حتى يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف العدوان المدمر على الفلسطينيين، وتبني خارطة طريق سياسية تكفل حماية المدنيين، وصولاً لحل القضية الفلسطينية، وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، ومبادرة السلام العربية.

كما حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من مغبّة التعايش الدولي مع فشل مجلس الأمن، في تمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار.