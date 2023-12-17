الخليج اليوم .. البنوك الكويتية والبورصة تعطل أعمالها 3 أيام حدادا على وفاة الأمير

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت عدة مؤسسات كويتية، بما فيها المصارف والبورصة عن تعطيل أعمالها لمدة 3 أيام، اعتبارا من غد الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل، حدادا على وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي إعلان الحداد الرسمي لمدة 40 يوماً لوفاة الأمير، وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، تنتهي مساء الثلاثاء المقبل الموافق 19 ديسمبر.

من جانبه، أصدر ديوان الخدمة المدنية الكويتي، اليوم السبت، التعميم رقم 16 لسنة 2023، بشأن تعطيل العمل حداداً لوفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وأوضح الديوان في تعميمه "أن جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ستعطل أعمالها اعتباراً من يوم غداً الأحد لمدة 3 أيام كعطلة رسمية".

وطبقاً للتعميم، سوف تُباشر تلك الجهات الحكومية دوامها اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 ديسمبر 2023.

إلى ذلك، أعلنت بورصة الكويت وبنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، تعطيل أعمالها أيضا لمدة 3 أيام.