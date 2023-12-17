شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية المغرب وبريطانيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والوضع في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن مناقشة مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وعبر الوزيران - في بيان لوزارة الخارجية المغربية - عن إرادتهما المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، أهمية تعبئة جميع الجهود الدبلوماسية الخاصة بتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.