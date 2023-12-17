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وزيرا خارجية المغرب وبريطانيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والوضع في غزة

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن مناقشة مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

 

وعبر الوزيران - في بيان لوزارة الخارجية المغربية - عن إرادتهما المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

 

وأكد الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، أهمية تعبئة جميع الجهود الدبلوماسية الخاصة بتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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