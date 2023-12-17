شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: غزة تعد أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت منظمة الصحة العالمية على أهمية الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي للتوصل إلى حل سياسي للخروج من هذه المأساة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة وتأثيرها خاصة على الأطفال والنساء، الذين يمثلون 70 % من القتلى.

حرب غزة

وأضاف: وبالنظر إلى أن التدابير العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى الحل الدائم، يتضح أن وقف إطلاق النار والسعي للحل السياسي يوفران سبيلا للخروج من هذه الفوضى والمأساة.

كما جددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) التأكيد على أن غزة تعد أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وذكرت أن "أحياء بأكملها، اعتاد الأطفال فيها اللعب والذهاب إلى المدرسة، قد تحولت إلى أكوام من الركام".

وشددت على أن الأطفال بحاجة إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار الآن.